- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui a decis sambata sa puna sub carantina Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta cu Dizabilitati din muncipiul Husi dupa ce la institutie, au fost confirmate 76 de cazuri COVID-19.

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, de astazi, se prezinta astfel: 30 persoane in carantina instituționalizata ( nu au existat persoane intrate in carantina in ultimele 24 de ore; o persoana a ieșit din carantina in ultimele 24 de ore);1545 persoane se afla in autoizolare la domiciliu…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, de astazi, se prezinta astfel: 121 persoane in carantina instituționalizata, din care 3 persoane au intrat in carantina și 21 persoane au ieșit din carantina in ultimele 24 de ore;1514 persoane se afla in autoizolare la domiciliu, din care 187 persoane…