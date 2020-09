Stiri pe aceeasi tema

- Inca cinci lideri judeteni PNL au demisionat, dupa Nicolae Robu (PNL Timis) si Lucian Heius (PNL Hunedoara), dupa rezultatele slabe la alegerile locale și au anunțat in Biroul Politic National al partidului. Astfel, au demisionat: Ionel Palar, presedintele PNL Bacau, Cristinel Romanescu, presedintele…

- Esecul PNL in mai multe judete din tara incepe sa genereze schimbari in functiile de conducere. Dupa ce Nicolae Robu si-a anuntat retragerea din functia de presedinte al PNL Timis, si deputatul Lucian Heius a demisionat din functia de presedinte al PNL Hunedoara.Stire in curs de actualizare.…

- Presedintele filialei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, cu un scor de 43,19%, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta dupa introducerea datelor din cele 524 de sectii…

- Pentru PNL „este o zi istorica” RADIO ROMÂNIA ACTUALTAȚI ora 21:03:30. Ludovic Orban: Buna seara! Dati-mi voie sa începem declaratia conducerii Partidului National Liberal. Vreau sa le multumesc tuturor românilor care au aparat democratia, care s-au prezentat la vot în…

- Controversatul candidat al PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Hunedoara cheltuie, in aceasta campanie electorala, mai mulți bani decat are. Potrivit expertforum.ro, candidatul PNL la funcția de președinte al CJ Hunedoara, ADRIAN NICOLAE DAVID, are contribuții declarate…

- Astazi a avut loc conferința de presa a PSD Argeș la care au participat președintele organizației județene, Ion Minzina – vicepreședinte al Consiliului Județean – și deputatul Nicolae Velcea, vicepreședinte al organizației județene. Cu acest prilej, Ion Minzina a adus in atenție temele legate de posibila…

- Vicepreședintele raionului Criuleni, Oleg Ogor, ar fi deținut concomitent doua funcții publice – mandatul de vicepreședinte de raion și calitatea de consilier in Consiliul raional Criuleni, contrar legislației in vigoare, in perioada decembrie 2019 - martie 2020. ANI anunța ca deși Ogor a avut termenul…

- Astazi a avut loc la Deva depunerea juramantului de catre Petru Calin MARIAN, subprefect al județului Hunedoara. La ceremonia de investire, care s-a desfașurat in amfiteatrul Inspectoratului Școlar Județean, au participat ministrul afacerilor interne – Marcel VELA, directorul de cabinet al…