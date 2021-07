Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Sibiu: Caini dresați special pentru controlul anti-covid Câini dresați special pentru controlul anti-covid de pe aeroportul din Sibiu. Foto: Carmen Vulcan Cinci câini de serviciu, special dresați la Centrul Chinologic din Sibiu, al Poliției Române, opereaza, începând…

- Social Preșcolarii și școlarii de la Moșteni fac cursurile in Scenariul 2; rata de infectare in localitate – 2.21 la mie iunie 23, 2021 09:13 Școala Gimnaziala Moșteni și Gradinița cu program normal Moșteni au fost incadrate, marți, in Scenariul 2, in urma ședinței Comitetului Județean pentru…

- N. Dumitrescu Ieri, s-a deschis in Prahova primul centru de vaccinare in cadrul caruia administrarea serului anti Covid-19 se poate face fara ca persoana care s-a decis sa se imunizeze sa se dea jos din mașina. Centrul de vaccinare de tip drive-through, deschis la km. 6, la ieșirea din Ploiești, in…

- Ample actiuni de verificare si control in zona pietelor, targurilor si a zonelor aglomerate din județul Buzau. Zilele trecute, efective din cadrul Politiei municipiului Buzau au actionat in piete si in zonele comerciale din municipiulul Buzau, pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale…

- In data de 04 mai a.c., peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau impreuna cu jandarmi, politisti locali precum și cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ai Direcției de Sanatate Publica, ai Directiei Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) cere prefectului judetului Prahova declararea starii de alerta in oraș, in conditiile in care, de peste o saptamana, firma de salubrizare nu a ridicat gunoiul in mai multe zone, relateaza Hotnews . „Incapacitatea operatorului de salubritate (Rosal- n.r.)…