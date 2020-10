Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a discutat cu membri ai Senatului SUA, respectiv cu senatorul Jack Reed, co-presedintele democrat al Comisiei pentru forte armate, si cu senatorul Ron Johnson, presedintele republican al Comisiei pentru securitate interna si afaceri guvernamentale si co-presedinte…

- Orange Belgia, filiala locala a companiei de telecomunicații franceze, a anunțat vineri ca a ales echipamentul Nokia pentru a-și reînnoi rețelele existente și dezvolta viitoarea sa rețea 5G, transmite Reuters.Agenția Reuters a relatat joi ca operatorul telecom belgian și compania rivala…

- Autoritatea de telecomunicatii din Pakistan susține ca a emis notificari companiilor prin care le sfatuiesc sa elimine serviciile de intalniri si sa modereze continutul de streaming live din aplicatiile lor. Companiile nu au raspuns la timp - de aici interdictia, au spus reprezentanții autoritatații.…

- Administrația Trump a anunțat astazi ca va inaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse in Statele Unite, relateaza CNBC .Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate in luna mai menite sa impiedice gigantul…

- Sub sloganul „Libertate!”, sute de persoane au manifestat duminica la Madrid, capitala Spaniei, impotriva obligativitatii purtarii mastii sanitare si altor restrictii impuse in scopul prevenirii raspandirii pandemiei de COVID-19. O manifestatie similara a avut loc la Bruxelles, capitala Belgiei.

- PwC: Giganții mondiali au recuperat tot ce au pierdut in primele luni de pandemie. Topul celor mai valoroase companii din lume. Tesla și-a dublat valoarea, in T2 Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a revenit puternic in al doilea trimestru, recuperand aproape complet…

- Statele Unite au ordonat închiderea consulatului chinez din Houston, Texas, „pentru a proteja proprietatea intelectuala americana”, a declarat miercuri un purtator de cuvânt al Departamentului de stat, anunța AFP.Convenția de la Viena stipuleaza ca diplomații unui stat…

- ”Pe masura ce epidemia de COVID-19 afecteaza foarte tare Statele Unite, Coface prognozeaza in scenariul sau de referinta ca PIB-ul tarii se va contracta cu 5,6% in 2020, inainte de a-si reveni cu 3,3% in 2021. Cu toate acestea, prognoza este amenintata de redeclansarea focarelor in mai multe state care…