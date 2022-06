Stiri pe aceeasi tema

- ”CBRE Romania, liderul pietei de consultanta imobiliara, a securizat pentru retailerul roman Vagabond Studio prima sa locatie, in unul dintre cele mai mari centre comerciale din Londra, sub brandul “Made by Society”. Vagabond Studio este primul retailer roman care intra pe piata britanica asistat de…

- Cognizant Softvision, unul dintre cei mai mari angajatori de tehnologie din Romania, recruteaza activ in Craiova! Lider global in domeniul IT și ingineria produselor software, Cognizant Softvision are studio-uri vibrante și in plina dezvoltare in Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, București și Baia Mare.…

- ”Lensa, magazin de optica din Romania, a incheiat anul 2021 cu vanzari de 16 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, ajungand la o cifra de afaceri cumulata in cei 8 ani de existenta de 37,3 milioane euro. In urma unor investitii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis…

- ”Mai mult de jumatate din investitiile imobiliare din Romania (57%) sunt in faza premergatoare constructiei – obtinerea de autorizatii de construire – la o luna de la inceperea razboiului din Ucraina”, potrivit unei analize a platformei Faraagentie.ro. Reprezentantii platformei spun ca exista semne…

- Sistem online de licitatii transparente, pe tehnologie blockchain, platorma digitala pentru organizarea muncii avocatilor, aplicatie de eco-turism - acestea sunt doar trei dintre cele 44 de idei de afaceri admise la programul Innovation Labs 2022, in urma hackathoanelor de la Bucuresti, Iasi si Sibiu.…

- Din data de 24 februarie pana in prezent, pe platforma de recrutare eJobs.ro au fost publicate peste 15.000 de oportunitați de angajare. Deși in ușoara scadere fața de perioada similara, din cauza contextului geopolitic, numarul total de joburi se menține cu 19% mai mare fața de perioada similara a…

- Bilanțul ultimelor doua saptamani pe piața muncii: creștere pe oferta de joburi remote, locurile de munca in afara in scadere fața de perioada anterioara; numarul total de joburi disponibile e cu 19% mai mare comparativ cu aceeași perioada din 2021. Din data de 24 februarie pana in prezent, pe platforma…

- Bilanțul ultimelor doua saptamani pe piața muncii: creștere pe oferta de joburi remote, locurile de munca in afara in scadere fața de perioada anterioara; numarul total de joburi disponibile e cu 19% mai mare comparativ cu aceeași perioada din Din data de 24 februarie pana in prezent, pe…