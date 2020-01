Hoţii de curent din Bălteni Nu folositi instalatii clandestine pentru racordarea la reteaua de energie electrica sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare! Politistii din cadrul Postului de Politie Contesti au fost sesizati, de reprezentantii unei societati de distributie a energiei electrice, cu privire la faptul ca doua persoane, din localitatea Balteni, ar fi intervenit neautorizat la instalatia electrica de joasa […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

