Hotararea Parlamentului pentru incuviintarea masurii adoptate de presedintele Romaniei privind instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul tarii a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Parlamentul a adoptat, joi, decretul presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca hotararea de incuviintare a masurii adoptate de presedintele Romaniei a fost aprobata in unanimitate. Votul s-a desfasurat electronic, la distanta. Hotararea aprobata de Parlament are un…