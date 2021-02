HOROSCOPUL ZILEI-22FEBRUARIE VARSATOR ( 20 Ianuarie-18 Februrie) SA NU VI SE URCE SUCCESUL LA CAP! Va dovediti superioritatea rezolvand probleme pe care ceidin colectivul dumneavoastra nu reuseau sa le dea de cap.Va bucura succesul, dar nu e bine sa va incredeti prea mult cu laurii castigati,In fond, orice caine este tigru pe strada lui! PESTI( 19 Februarie-20 Martie) NU INTOTDEAUNA ALBUL E ALB Degeaba incercati sa-I explicati parteneruluianumite lucruri pe care nu le pricepe aratandu-I punct cu punct unde greseste. Ochii nu vad ceea ce mintea nu vrea sa vada si daca persoana respectiva e pornita pe negare, n-aveti nicio… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

