Horoscop TAROT saptamana 18-24 noiembrie 2019. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata care este mesajul saptamanii1 8-24 noiembrie 2019 extras pentru fiecare zodie prin cartile de tarot:

Horoscop TAROT. BERBEC

5 de cupe

Aceasta carte iti reaminteste ca este foarte important pe ceea ce te concentrezi in viata ta. De acest lucru depinde calitatea vietii tale. Pe ce alegi sa te concentrezi…