Horoscop săptămânal 16-22 Martie 2020: nu trebuie să neglijăm sănătatea Berbec Berbecii incep aceasta saptamana in forța și plini de energie pozitiva. Aceasta energie reușesc sa o transmita și familiei, deoarece nativii din Berbec vor primi o veste buna din partea acesteia. Un membru al familiei va scapa de calvarul in care a trait in ultima perioada. La locul de munca Berbecii iși vor demonstra din nou abilitațile de care mulți s-au indoit, iar acest lucru le aduce și o promovare sau marire de salariu. Increderea in sine este cel mai important factor atunci cand vreți sa fiți remarcat. Așadar, pentru rezultate la fel de bune, fiți increzatoare și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

