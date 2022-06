Horoscop pentru sambata, 25 iunie 2022. Zile bune pentru a sta acasa pentru varsatori BerbecCheltuielile necesare traiului cotidian reprezinta tema principala a acestui weekend. Este bine sa te rezumi la strictul necesar, deoarece veniturile tale sunt fluctuante si chiar se pot diminua in viitorul apropiat. De retinut ca sfaturile sau indemnurile prietenilor ar trebui evitate, intrucat te conduc spre cheltuieli nefondate sau pierderi serioase de bunuri. Foloseste ceea ce ai si mai ales multumeste te cu ceea ce ai.TaurZilele acestui weekend sunt potrivite numai pentru a te ocupa d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

