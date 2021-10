Horoscop pentru miercuri, 13 octombrie 2021 BerbecLuna in Capricorn activeaza zona carierei si puterii, determinanadu te sa ti iei rolul si functia in serios, sa ti asumi responsabilitatile aferente pozitiei sociale si sa gasesti masuri care sa te conduca la rezultatele dorite. In prima parte a zilei, te poti simti constrans de superiori, sa faci ceva ce nu ti place, insa in a doua parte a zilei, lucrurile se aseaza de la sine.TaurDemersurile juridice, relatiile cu strainatatea sau rezolvarea unor probleme administrative iti pot da batai ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBECAstazi trebuie sa va solutionati problemele. Nu este o solutie sa treceti peste ele sau sa le ignorati. La un moment dat, se vor aduna si asta nu e bine. TAUR Aveti tendinta sa vedeti in roz tot ce se intampla.

- Horoscop zilnic 5 octombrie. In cea mai mare parte a zilei, Luna va tranzita zodia Fecioarei, inzestrandu-ne cu simț practic și atenție la detalii, iar spre seara se va muta in zodia Balanța, acolo unde maine va și forma fenomenul de Luna Noua. Astfel, daca prima parte a zilei ne capteaza atenția cu…

- Citește Horoscop saptamanal Capricorn. Previziuni pentru perioada 25 septembrie - 1 octombrie 2021, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn și urmarește video Uranissima.Horoscop saptamanal Capricorn – 25 septembrie -…

- Este o zi in care se formeaza nu mai puțin de trei aspecte astrologice, insa cele mai impactante sunt cele pe care le face Venus, planeta iubirii, aflata in zodia sa de domiciliu, in Balanța, cu Pluto retrograd din Capricorn și cu Jupiter retrograd din Varsator. Acest context vorbește pe de o parte…

- Luna tranziteaza astazi zodia Capricorn și ne va susține in activitațile practice. Avem mai multa rabdare, suntem mai serioși cu responsabilitațile noastre și dam dovada de perseverența in atingerea obiectivelor. Avem cu noi doza de motivație necesara pentru a face fața provocarilor care ne apar in…

- Berbec Dupa o perioada dificila pe plan sentimental, ai un succes nesperat. Nici cu finanțele nu stai prea rau.TaurEști intr-o stare de spirit fabuloasa! Ii molipsești pe toți cu optimismul tau. GemeniAr fi bine sa acorzi mai multa atenție persoanei iubite. Nu incerca sa-ți impui punctul de vedere.RacO…

- Soarele, astrul care ne guverneaza vitalitatea, din zodia Rac, se afla astazi in opoziție cu Pluto, planeta transformarilor profunde, aflata in retrogradare in Capricorn. Contextul astrologic ne influențeaza cu o energie foarte puternica, care ne cere atenție la modul in care ne impunem și ni se impune…

- BERBEC Chiar daca situatia financiara nu va satisface pe deplin, nu este cazul sa va ingrijorati. Banii vor aparea la momentul oportun. Puteti sa va bazati pe intuitie. TAUR Gasiti o metoda originala pentru a face schimbari importante in viata de familie. E adevarat ca va fi nevoie sa faceti un compromis…