Horoscop Oana Hanganu: Când e ziua ta norocoasă în funcţie de zodie Cum se stabileste ziua norocoasa: in astrologia europeana, fiecare zi din saptamana este patronata de o anumita planeta. Și fiecare semn zodiacal este patronat, la randul sau, de o planeta. Ziua ta norocoasa este cea patronata de aceeasi planeta care guverneaza semnul zodiacal in care te-ai nascut. Astfel, ziua de luni este patronata de Luna, iar Luna patroneaza zodia Rac.

Ziua de luni le aduce noroc persoanelor nascute in semnul Racului. Ziua de marti este patronata de planeta Marte, iar Marte patroneaza zodia Berbec, dar si zodia Scorpion.

Din acest motiv, ziua de marti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Insa de acum Mercur este eliberat de convietuirea cu toate planetele aglomerate in Capricorn la acest moment – Soarele, Jupiter, Saturn, Pluto. Zodiile de aer, ca si Varsatorul, anume Gemenii si Balanta se vor bucura cel mai mult de acest tranzit in timp ce zodiile fixe Taur, Scorpion si Leu se pot…

- Toate planetele sistemului solar sunt in miscare directa, deci nu exista niciun astru care sa ne puna la teste karmice prin miscarea sa retrograda. Din contra, cand un astru e in miscare directa, beneficiem si noi si suntem in miscare spre viitor cu toate panzele sus si motoarele turate ! Dar…

- Miercuri, Luna aflata in zodia Fecioara va fi in armonie cu Soarele si cu planetele Pluton si Saturn din Capricorn. Succesul va fi al celor care muncesc+respecta regulamente, legi si ierarhii. Intr-o astfel de zi sefii n-au chef de glume, dar sunt foarte corecti atunci cand evalueaza echipa si se…

- HOROSCOP 2020 CRISTINA DEMETRESCU. Avem aspecte importante inca de la inceput de an. Trebuie sa stiti ca vestea buna este legata de faptul ca Jupiter cel norocos, Mos Craciunul Zodiacului, ramane in aceasta pozitie culminanta pana pe 20 decembrie si va va ajuta si daca vreti si daca nu vreti, avand…

- Care sunt cele mai bune și cele mai rele predicții ale zodiacului pentru iarna 2019-2020 pentru cele 12 semne ale zodiacului? Ce va aduce aceasta iarna pentru semnele de foc (Berbec, Leu, Sagetator), pentru cele de pamant (Taur, Fecioara, Capricorn), pentru cele de aer (Gemeni, Balanța, Varsator) și…

- Berbec Prietenia nu are ce cauta la locul de munca. Toleranța e permisa în mediul profesional, dar nu trebuie sa devii prieten cu superiorii. Taur Venus se apropie de o conjuncție cu Saturn, fapt ce te va face foarte înțelept și dornic sa înțelegi care au fost…

- Anul 2020 se anunta a fi unul senzational, cel putin pentru unele zodii, intrucat pe 3 decembrie Jupiter, planeta norocului, va intra in Capricorn, unde va ramane pentru doi ani si jumatate. Langa el va fi si Saturn, cunoscut drept planeta ghinionului, insa nu va putea sa-l eclipseze pe Jupiter. Potrivit…

- Berbec Ești foarte autoritar cu membrii familiei, dar și cu prietenii. Taur Te consulți cu partenerul daca sa mergeți la un eveniment unde vor fi mulți necunoscuți. Gemeni Daca de dimineața ai o serie de planuri legate de aceasta…