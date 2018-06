HOROSCOP CASSANDRA: Mişcările planetelor aduc turbulenţe în relaţii şi pustiu în portofele. Previziuni pentru următoarele zile BERBEC 21.03-20.04: Depuneti eforturi consistente pentru a va consolida situatia financiara, mai ales ca in viitor veti trece prin momente de cumpana ce vor cadea ca niste trasnete. De fapt, pe la mijlocul saptamanii veti purta o discutie in contradictoriu cu cineva apropiat. Este bine sa stiti clar cine si ce datoreaza, nu?! TAUR 21.04-21.05: Miscarile planetelor prin zodia dumneavoastra va vor aduce schimbari in propria viata pentru o perioada indelungata de acum incolo. In cele din urma praful iscat in urma miscarilor puternice se va asterne si va veti simti mai liberi. Bineinteles,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

