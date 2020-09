Horoscop BANI si SUCCES SEPTEMBRIE 2020. E saptamana Lunii pline in Pesti. Influente in casa banilor! Saptamana este marcata de Luna plina in Pesti. Energia acestei Luni pline in sensibilul si spiritualul Pesti este una puternic feminina, receptiva si buna pentru manifestari. Deci primim oportunitatea de a ne transforma unicitatea in ceva real care sa aduca beneficii lumii in mod palpabil. Iata ce aduce zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este? Poti citi aici horoscopul general al acestei saptamani.… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

