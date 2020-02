Stiri pe aceeasi tema

- O noua saptamana a inceput in forța pentru anumite zodii, care astazi vor trece prin momente dificile! Varsatorii vor avea probleme de cuplu, in timp ce taurii au toate șansele de-a se indragosti! Sunt și zodii care fac azi sume mari de bani! Ce anunța horoscopul zilei de luni, 27 ianuarie 2020?

- Astfel ca taurii, racii, balantele, scorpionii, capricornii si pestii se vor bucura de vesti foarte bune din partea astrelor si vor afla ce bine le va merge in aceasta primavara. Taurii se vor bucura de marele premiu, pe care il vor castiga datorita unui noroc urias, si vor ajunge mici vedete prin…

- TAUR - Vei petrece amintiri de neuitat alaturi de partener in 2020. Iubirea voastra va fi un exemplu de urmat pentru toti cei din jur. Transparenta in relatie te va face un om mai bun. Mijlocul anului aduce mai mult romantism si pasiune. La finalul anului va trebui sa fii mai matura si mai increzatoare.…

- Horoscopul anului 2020 -Berbec De ceva timp, nativii Berbec iși doresc ceva nou, ceva interesant in viața lor și pana acum nu au avut curajul sa faca pasul decisiv. In 2020 norocul le surade! Berbecii care nu au reușit in 2019 sa-și duca planurile la bun sfarșit și sa faca schimbari semnificative pe…

- Horoscopul nu minte niciodata și are puterea sa ne arate chiar și cele mai asunse calitați sau defecte pe care le avem, in funcție de zodie. Care este zodia despre care se spune ca este cea mai serioasa și nu inșala?

- Horoscopul zilei 9 decembrie 2019 aduce vești excelente la capitolul dragoste pentru unele zodii. Favorita astrelor este zodia Leu, insa influența Lunii Pline in Gemeni iși va pune amprenta pe starea de spirit a tuturor nativilor pana pe 12 decembrie. Iata ce iți rezerva horoscopul zilnic pentru zodia…

- Acești nativi nu suporta oamenii falși, tradatorii și mincinoșii, prin urmare vor deveni dușmani de temut cand au de-a face cu astfel de persoane. Descopera cele patru zodii pe care nu le superi niciodata: Taur Nativii din zodia Taur sunt toleranți și pot trece cu vederea multe lucruri, de dragul armoniei.…

- Taur: 21 aprilie – 20 mai Taurii se afla in fruntea listei cu zodiile care vor parcurge o perioada extrem de dificila in luna decembrie. Situatia financiara sta sa se inrautateasca, ceea ce va conduce la certuri in familie, agravand lucrurile si facand ca totul sa para un calvar. Veti simti…