Horoscop 20 octombrie 2023. Dragostea plutește în aer Surprize frumoase, clipe romantice și tandrețe pentru majoritatea nativilor. Doar Leul va fi un pic pedepsit de astre, care se vor revanșa fața de el altadata. Berbec S-ar putea ca partenerul de viața sa va propuna sa plecați intr-o excursie romantica, iar asta nu poate fi decat o veste buna pentru voi. Pentru nativii singuri se va ivi o invitație la un gratar sau undeva prin oraș, ceea ce ar putea reprezenta o oportunitate nu doar pentru distracție, ci și pentru a-și gasi jumatatea. Taur Știți vorba ochii vad, inima cere? Exprima exact ceea ce vor simți astazi Taurii. Problema apare, insa, cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare luna, zodiile sunt supuse influențelor astrologice care le pot aduce atat momente de bucurie, cat și provocari semnificative. Cu toate acestea, noiembrie 2023 pare sa aduca o serie de schimbari și provocari in viața mai multor zodii. Iata cum se preconizeaza ca vor fi afectate anumite semne…

- Runele sunt pietre cu o tradiție straveche germanica ce dateaza din vechi timpuri. Ele constau intr-un alfabet runic de 24 de litere. Sunt confecționate din lemn sau piatra. Mihai Voropchievici, celebrul astrolog a venitcu previziuni interesante pentru nativii zodiacului. Horoscopul runelor pana in…

- Horoscop 27 septembrie 2023. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 27 septembrie 2023:Este o zi potrivita pentru a te uita cu mai multa grija in urma…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie)Astazi, Berbecii vor simți o creștere a energiei și a increderii in sine. Este o zi buna pentru a incepe proiecte noi și pentru a lua decizii importante. Dragostea și relațiile vor fi armonioase.Taur (20 aprilie - 20 mai)Taurii ar putea avea parte de surprize financiare.…

- Urmeaza o saptamana cu suișuri și coborașuri pentru mai mulți nativi ai zodiacului. Mihai Voropchievici vine ca de fiecare data cu previziuni clare și spune care zodii vor avea reușite pe toate planurile. Horoscop rune 21-25 septembrie 2023. Berbec „Furtuna pentru Berbec, carte negativa. O situație…

- Ziua de luni este despre schimbare, iar planurile in care ne dorim sa o facem sunt variate. In sfera calatoriilor poate fi vorba de o vacanța, in iubire ne putem schimba statutul, atat cei singuri, cat si cei care se afla intr-o relație. Recomandarea astrelor este sa evitați cheltuielile majore pentru…

- Horoscop 22 august 2023. Unele zodii sunt exagerat de orgolioase astazi și asta nu le aduce nici un beneficiu, ba dimpotriva. Atenție mare, așadar, la felul in care vorbiți și va purtați cu ceilalți. Horoscop 22 august Berbec Nativii Berbec sunt trași la raspundere astazi și, prin urmare, ar putea avea…

- Iata ce iți rezerva horoscopul zilei de 20 august 2023 pentru fiecare zodie in parte:## Berbec (21 martie - 19 aprilie)Ești o persoana muncitoare și ambițioasa, iar asta se vede in rezultatele pe care le obții. Astazi ai parte de multe momente frumoase alaturi de familie și prieteni, dar nu neglijezi…