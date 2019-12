Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Oana Hanganu 9-15 decembrie, BERBEC Inca de luni, Berbecii primesc vești bune despre niște bani, de exemplu despre un bonus pentru efortul depus pana acum la serviciu. In plan sentimental, nativii devin mai serioși, mai maturi sau mai responsabili și mulți dintre ei se gandesc sa oficializeze…

- BERBEC Berbecii se vor indrepta spre adevarata vocație și s-ar putea ca aceasta schimbare sa vina in urma unor mari provocari. E posibil ca la inceput, provocarile sa li se para greu de depașit sau mari nedreptați. Dar ele se vor dovedi a fi adevarate oportunitați. Unii nativi Berbec vor primi…

- BERBEC Berbecii s-ar putea confrunta cu o situație neașteptata, care necesita mult calm și o atenție sporita de la detalii. S-ar putea ca unele secrete sa iasa la iveala, iar unele persoane sa aiba de suferit - depinde doar de tine sa rezolvi aceasta problema rapid și curat, pentru ca ai toate…

- Cercetarile efectuate de membrii societatii pentru geobiologie, sub conducerea doctorului E.D. Hartman, au demonstrat ca benzile active ale unei retele dreptunghiulare, sub forma unui grilaj, indreptate spre NORD-SUD, provoaca in mare parte imbolnaviri cardio-vasculare, iar benzile ce merg in directia…

- Horoscopul saptamanii 21-27 octombrie 2019 este marcat de intrarea Soarelui in zodia Scorpion, in seara zilei de miercuri.Soarele va ramane in Scorpion pana la data de 22 noiembrie, cand se va muta in semnul Sagetatorului. Pana la sfarșitul lui octombrie, in Scorpion se vor afla și Venus…

- HOROSCOP BERBEC - Berbecii sunt vizați direct de semnul eficienței. Sapamana debuteaza pentru ei cu promisiunea unor rezultate importante.In zilele de marți și miercuri iau decizii vitale prin care se impun ca autoritate, avand scopuri clare, atat financiar cat și managerial. HOROSCOP TAUR - Taurii…

- Horoscop Oana Hanganu saptamana 7-13 octombrie BERBEC Luni, Berbecii trebuie sa se inarmeze cu rabdare: șefii vor fi greu de mulțumit, in timp ce colegii le vor ”contabiliza” greșelile sau vor incerca sa le ”fure ideile”. Marți, 8 octombrie, va incepe o perioada foarte intensa in plan amoros:…