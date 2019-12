Stiri pe aceeasi tema

- Ar putea fi și una și alta. Contactat, pentru a confirma sau infirma, edilul nu a dorit sa comenteze prea multe. Insa, ne-a marturisit ca a fost sunat de foarte mulți ziariști și nu ințelege din ce zona vine aceasta informație in condițiile in care nici macar nu și-a depus dosarul pentru o astfel de…

- Cristian Vasile Petcu, care in trecut a fost susținut de PNL pentru consiliul de administrație al TVR, a fost numit secretar general al Institutului Cultural Roman, chiar daca are o decizie definitiva de plagiat in teza de doctorat in teologie, au declarat surse politice pentru HotNews.ro.

- Antrenorul francez Arsene Wenger, fara angajament de la plecarea lui de la Arsenal in iunie 2018, a dezmintit ca ar negocia cu Bayern Munchen, care cauta un succesor pentru Niko Kovac, demis duminica dupa un esec cu Eintracht Frankfurt (1-5), scrie agerpres.ro.

- Paraul Valea Boilor de pe Valea Vinului din comuna Rodna a fost din nou poluat cu deșeuri miniere, iar unda a ajuns pana in raul Someșul Mare . Din primele informații ar fi vorba despre o serie de defecțiuni tehnice la stația de epurare a minei unde se colecteaza apele din doua galerii ale fostei mine…

- Alexandru Dragomir (20 de ani) este portarul echipei SC Popești-Leordeni (Liga 3) și iese in evidența la meciurile echipei ilfovene nu doar prin paradele sale, ci și prin asemanarea cu Marc-Andre ter Stegen (27 de ani), portarul Barcelonei. Acesta a incasat doar 3 goluri la Popești in cele 7 etape…

- Amintim ca numarul necesar de voturi pentru caderea Guvernului in cadrul unei moțiuni de cenzura in Parlament este de 233. Contactat de DC NEWS, jurnalistul Radu Tudor a analizat anunțul liderului PNL și a subliniat trei aspecte importante in ceea ce privește moțiunea pentru caderea Guvernului Dancila.…

- Regizorul britanic Peter Greenaway va fi recompensat cu premiul pentru intreaga activitate la cea de-a 27-a editie a festivalului Camerimage, care va avea loc in Torun, Polonia, intre 9 si 16 noiembrie.

- Magica poveste a Cenușaresei, scrisa de Frații Grimm, va fi transpusa in scena, miercuri, 25 septembrie 2019, de la ora 11:30, la Palatul Cultural Ionel Floașiu.