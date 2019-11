Stiri pe aceeasi tema

- Horia-Miron Constantinescu a fost eliberat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata, joi, in Monitorul Oficial. Conform deciziei, pana la numirea conducatorului institutiei in conditiile legii,…

- Horia Constantinescu, fost sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, a fost numit in 8 august, prin decizie a fostului premier Viorica Dancila, inlocuindu-l la acel moment pe Marius Parvu. Horia Constantinescu a devenit seful CJPC in anul 2017 si s-a…

- Seful Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a fost demis joi, la aproape patru luni de la numire. Decizia premierului Ludovic Orban privind eliberarea din functie a lui Horia Constantinescu a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Pana la numirea unui nou presedinte,…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a fost demis in aceasta seara, printr-o Ordonanta de urgenta. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Mihaela Irina Ionescu a fost numita, prin aceasi ordonanta, presedinte interimar la conducerea Autoritatii,…

- Ludovic Orban a semnat decizia prin care Horia Constantinescu a fost demis de la sefia ANPC. Decizia premierului Orban a fost publicata in Monitorul Oficial.In locul lui Constantinescu va veni Mirela Irina Ionescu, secretar general, care va exercita atributiile presedintelui ANPC, pana la numirea conducatorului…

- Unitatile de alimentatie publica si de cazare precum si cele care comercializeaza suveniruri in statiunile de pe Valea Prahovei au fost verificate in acest weekend din punct de vedere al respectarii drepturilor consumatorilor, controlul inspectorilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Operatorii economici din turism, care activeaza in Valea Prahovei, Maramures, Bucovina si in alte zone cautate in sezonul de iarna si care nu vor respecta sanctiunile de avertisment rezultate in urma unor controale viitoare, vor fi eliminati de pe piata, a declarat, miercuri, presedintele Autoritatii…

- Noul sef al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, face revolutie in cadrul institutiei. Instalat in functie in 8 august 2019 de catre Viorica Dancila, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta este cunoscut…