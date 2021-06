Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora filiala Targu Mureș a PNL iși alege președintele pentru urmatorii ani. Sunt prezenți aproximativ 190 de membri din 360, iar lupta se va da intre Ervin Molnar și prof. univ. dr. Horațiu Suciu. PNL Targu Mureș iși alege președintele at Sursa articolului: PNL Targu Mureș iși alege președintele…

- La aceasta ora, liberalii din Targu Mureș se pregatesc sa iși aleaga noua conducere a organizației. Pentru principalele funcții candideaza actualul lider al PNL Targu Mureș, deputatul Ervin Molnar, și prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului…

- La aceasta ora, liberalii din Targu Mureș se pregatesc sa iși aleaga noua conducere a organizației. Pentru principalele funcții candideaza actualul lider al PNL Targu Mureș, deputatul Ervin Molnar, și prof. univ. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a asigura masurile specifice de prevenirea și stingerea incendiilor in cazul producerii unui accident rutier la ieșirea de pe Autostrada A3 – intersecția Chețani, sensul de mers spre Cluj. Pompierii…

- Ciprian Dobre candideaza la funcția de președinte al PNL Mureș și Horațiu Suciu la cea de președinte al organizației Targu Mureș. Criticand dur rezultatele de la alegerile locale și naționale ale filialei județene și lipsa unei echipe PNL Mureș care a fost inlocuita cu "Gașca de Mureș" cu lider detașat…

- Polițiștii din Luduș au reținut trei barbați The post Hotii de catalizatoare au revenit! Politistii au prins trei barbati din Targu Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Hotii de catalizatoare au revenit! Politistii au prins trei barbati din Targu Mures Credit autor: L A. Source

- Politistii romani de frontiera au descoperit, in cursul zilei de vineri, un camion plin cu deseuri de sticla sparta care intentiona sa intre in Romania. Incidentul s-a petrecut la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, din judetul Constanta. Camionul provenea din Bulgaria si era condus de un cetatean…

- In cursul zilei de azi, 27.03.2021 are loc in municipiul Reghin, in intervalul 09-17, acțiunea de colectare gratuita a deseurilor de echipamente electrice si electronice. Punctul de colectare stabilit pentru aceasta acțiune este Școala Gimnaziala „Alexandru Ceușianu". Deșeurile electrice grele sau voluminoase,…