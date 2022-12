Holdingul ROCA Agri RDF finalizează achiziţia Dachim şi Supliment ”Demarata in toamna acestui an, tranzactia de preluare a companiilor Dachim si Supliment de la grupul Vetimex Capital (compania de investitii detinuta de familia Korponay din Baia Mare), de catre ROCA Agri RDF primeste la final de an autorizarea Consiliului Concurentei. ROCA Agri RDF este holdingul de agricultura al ROCA Investments si va prelua integral controlul celor doua companii”, anunta grupul. Suprafata agricola exploatata de ROCA Agri RDF ajunge astfel la 4.000 de hectare, iar holdingul tinteste, in urma finalizarii acestei tranzactii, o cifra de afaceri consolidata de 150 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ROCA Agri RDF, holdingul de agricultura dezvoltat prin parteneriatul dintre ROCA Investments și RDF SA Arad, a realizat la finalul primelor noua luni din acest an o cifra de afaceri de 100 milioane euro. Intr-un context economic dificil, marcat de seceta și de razboiul de la granițele Romaniei, holdingul…

- In 8 decembrie, aniversam Ziua Constituției. Cu 31 ani in urma, la 8 decembrie, poporul a votat prin referendum noua Constituție a țarii. Actul suprem intrat atunci in vigoare a mai suferit mici modificari, adoptate tot prin referendum. Din pacate, deși Romania are o Constituție, avem tot mai multe…

- ”ROCA Agri RDF, holdingul de agricultura dezvoltat prin parteneriatul dintre ROCA Investments si RDF SA Arad, a realizat la finalul primelor noua luni din acest an o cifra de afaceri de 100 milioane euro. Intr-un context economic dificil, marcat de seceta si de razboiul de la granitele Romaniei, holdingul…

- Deputatul PSD Adrian Alda, membru al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputaților a aratat ca Romania a transmis Comisiei Europene varianta finala a Planului Național Strategic 2023-2027, dupa operarea și integrarea tuturor observațiilor…

- Succesul cu Hermannstadt a adus un plus de moral in tabara Universitații Craiova, care revine in Superliga cu un meci extrem de dificil la Arad, impotriva formației UTA. Disputa va avea loc duminica, 23 octombrie, de la ora 18.15, pe stadionul „Francisc Neuman“ și va conta pentru etapa a 15-a, ultima…

- Agricultura inteligenta incepe sa-și faca loc in Romania. La Ploiești, a fost inaugurata prima sera verticala din Romania, de catre Kaufland și Ultragreens, insa, cat de curand vor urma și alte investiții de acest gen. Producție pe tot parcursul anului, consum mai mic de apa și de energie, precum și…

- Pornind de la faptul ca de Sarbatoarea Castanelor s-a dispus sa fie puse steaguri ale Romaniei la standurile cu Kurtos Kalacs din municipiu, a ieșit un intreg scandal. Ba mai mult, s-a spus ca s-a cerut ca in loc de Kurtos sa fie scris la standurile care promoveaza produsele maghiarilor Cozonac. Și…

- In perioada 23 – 25 septembrie, pe Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”, Piața „William Shakespeare”, Craiova, va avea loc o expoziție in aer liber cu vanzare pentru a marca Anul Internațional al Mineralogiei.La manifestare, vor participa colaboratori ai Muzeului Național de Geologie (secție…