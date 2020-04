Stiri pe aceeasi tema

- Tarile puternic dezvoltate s-au confruntat in martie cu cel mai semnificativ declin lunar al activitatii economice inregistrat vreodata, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), si nu se intrevede un final al acestei perioade pana cand nu se va clarifica cat vor dura restrictiile,…

- Epidemia de coronavirus (Covid-19) va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara globala, a avertizat, luni, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite agerpres.ro.

- Ministerul Finantelor a lansat ieri in dezbatere publica un proiect de hotarare prin care se va aproba plata unei contribuții de 50.000 de euro catre (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare in Europa...

- Peste 400 de profesori olteni care cauta inspirație și motivație pentru educație vor participa la cea de a XIX-a editie a Conferinței SuperTeach , in data de 8 februarie 2020 la Craiova, in incinta Hotelului Ramada Plaza. Proiectul SuperTeach este dezvoltat de catre Fundația Romanian Business Leaders…

- Explicația lui Cițu pentru cele 4 miliarde de euro imprumutate de Romania intr-o singura luna Romania a avut anul trecut cel mai mare gol in buget din ultimii 9 ani, peste 48 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de ministrul finanţelor, care a acuzat fostul guvernul PSD de proastă…

- Proiectul prin care urmeaza sa se identifice bariere administrative in calea initiativei economice private, "Comprehensive redesign of the licensing system in Romania", realizat de Consiliul Concurentei in colaborare cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), cu sprijinul financiar…

