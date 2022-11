Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, spera sa formeze rapid noul guvern israelian, cel mai probabil in urmatoarele saptamani, in contextul in care ar putea fi desemnat prim-ministru in urmatoarele zile. Președintele Israelului, Isaac Herzog, a inițiat miercuri discuțiile cu liderii partidelor…

- Cu puțin timp inainte, premierul demisionar Yair Lapid, care l-a inlaturat pe Netanyahu de la putere anul trecut, construind o coaliție de dreapta, centru, stanga și partide arabe care s-a destramat intre timp, l-a contactat pe rivalul sau pentru a-l felicita pentru victoria sa in alegerile legislative…

- Benjamin Netanyahu si aliatii sai de dreapta au obtinut majoritatea locurilor in parlamentul israelian la alegerile legislative desfasurate pe 1 noiembrie, a anuntat joi Comisia Electorala israeliana, transmite AFP. Cu 32 de mandate pentru partidul Likud al fostului premier Netanyahu, 18 pentru partidele…

- Fostul prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu si aliatii sai din cadrul blocului de dreapta au castigat majoritatea locurilor in Parlament (Knesset) in urma alegerilor legislative de la 1 noiembrie, unde vor avea 64 de locuri, a anuntat joi Comisia Electorala israeliana, relateaza AFP. Cu 32 de…

- Coalitia de dreapta care ar putea fi formata in jurul partidului Likud, al fostului premier Benjamin Netanyahu, ar putea avea o majoritate confortabila in Knesset, conform rezultatelor partiale ale scrutinului parlamentar.

- Israelienii au inceput sa voteze marti in cadrul alegerilor legislative care au loc marti, al cincilea scrutin intr-o perioada de circa trei ani si jumatate si care ar putea marca revenirea la putere a fostului premier Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Sectiile de votare se deschid la 07:00 (05:00…

- Isaac Herzog, șeful statului israelian a declarat miercuri, 26 octombrie, ca exista limitari care impiedica țara sa sa furnizeze Ucrainei anumite sisteme de aparare antiaeriana, dar a afirmat ca Israelul este dispus sa furnizeze produse neletale, relateaza MOLDPRES cu referire la G4Media. „Exista arme…

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu, in cursa pentru alegerile legislative de la 1 noiembrie, a plecat miercuri de la o ceremonie religioasa de la Ierusalim dupa ce i s-a facut rau, a anuntat serviciul sau de comunicare, precizand ca acum se simte „bine”, relateaza AFP. Netanyahu, care va indeplini…