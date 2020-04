Stiri pe aceeasi tema

- ​Federatia spaniola de fotbal (RFEF) va ajuta cu 500 de milioane de euro cluburile profesioniste, afectate de criza sanitara a noului coronavirus, a anuntat miercuri, într-o conferinta de presa, presedintele sau, Luis Rubiales, citat de AFP."Noi am lucrat în vederea alocarii sumei…

- Helmuth Duckadam explica pentru Gazeta de ce steliștii au continuat sa se pregateasca dupa accidentul nuclear din 1986 și care au fost masurile impuse de armata. Acum 34 de ani, Helmut Duckadam era portar la Steaua și se pregatea la foc automat de finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla. Pe…

- Polițistul interlop de la Crima Organizata, despre care s-a aflat recent ca lucra, peste program, cu o grupare specializata in acte de violența, ar fi fost implicat și intr-o reglare de conturi in urma careia un alt angajat al Ministerului de Interne ar fi fost snopit in bataie.

- Detalii nescunoscute și exclusive despre viața și muzica regretatului artist Ștefan Petrache. Ce il macina pe maestru pina in ultimile zile de viața și ce mesaj are Ion Surucenau pentru inamicul lui Ștefan Petrache, aflati in emisiunea Vorbeste Moldova de la PRIME.

- In platoul matinalilor, la ceas aniversar, a pașit și o legenda, marele Duckadam, cel in fața caruia s-au inclinat baieții: "Mulțumim ca ne baga in seama oameni care au scris istorie", a marturisit Dani Oțil.

- Un accident grav s a produs pe 15 ianuarie, la intrare in Topraisar, dinspre Amzacea, fiind implicat un microbuz de transport persoane. 20 de persoane au fost ranite si transportate la spital, iar alte doua, printre care si o minora, au murit. Autobuzul s a rasturnat de cateva ori in camp, aflandu se…

- Medicul Vasile Candea, cel care l-a operat pe Helmut Duckadam in 1986, la doua luni dupa minunea de Sevilla, a murit la varsta de 87 de ani. Candea marturisea pentru gsp.ro ca intervenția facuta atunci a fost una complicata pentru ca Duckadam suferea de un sindrom rar, Marfan, care fragiliza sistemul…

- Florin Cițu a imprumutat astazi 1,19 miliarde lei de la banci, la o dobanda de 3,89% pe an, pana in 2024.La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 2,03 miliarde lei , din care bancile in nume si cont propriu au acoperit 1,52 miliarde lei, iar 167…