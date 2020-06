Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam, care a anunțat ca-și da demisia cu 30 de minute inainte de meciul CFR Cluj - FCSB, a primit o oferta din partea galeriei. "M-a contactat șeful galeriei, Mustața, ca sa ma intreba daca vreau sa fac parte, ca membru de onoare, din aceasta grupare. Am fost de acord atunci, in…

- Duckadam era președinte de imagine al echipei bucureștene și recent anunțase ca patronul i-a micșorat salariul cu 78%, pe timpul pandemiei de coronavirus. O decizie care l-a afectat, ”la cate probleme de sanatate am”, dupa cum spunea fostul goalkeeper, care ajunsese sa caștige 2.000 de lei lunar. ”Am…

- Helmut Duckadam, eroul de la Sevilla, și-a anunțat plecarea de la FCSB în direct la tv, cu puțin timp înainte de starul partidei dintre CFR și formația patronata de Gigi Becali. Explicația oficiala venita din partea omului de afaceri dupa aceasta demisie a fost urmatoarea: de Duckadam era…

- Fostul mare portar Helmut Duckadam, 61 de ani, a anunțat duminica, 14 martie, in direct la emisiunea Fotbal Club, de la postul DigiSport, ca a decis sa iși dea demisia de la clubul patronat de la FCSB, unde era președinte de imagine de 10 ani.Duckadam, eroul de la Sevilla - a aparat patru lovituri de…

- „Sensei” Florentin Marinescu, preparatorul fizic care a lucrat la Steaua in perioada in care echipa roș-albaștrilor a caștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei, e facut dezvalauiri in premiera in prima ediție a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, din noul sezon. Emisiunea „Prietenii lui…

- Duckadam i-a raspuns lui Adrian Bumbescu, fostul sau coleg de echipa de la Steaua , care i-a reprosat ca-i ține partea lui Gigi Becali doar pentru ca acesta ii ofera un salariu urias. „Va dați seama ca Adi ramane in continuare prietenul meu și nu trebuie sa ne certam prin presa. Știe el ceva in legatura…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Avem un inceput special de saptamana, conturat in jurul reluarii campionatului in Romania. Mai ales in cazul ligilor inferioare, unde s-a declanșat un intreg scandal privind felul in care se va decide promovarea.…

- Poate cel mai șocant episod din istorie la Derby de Romania a fost acel Steaua – Dinamo din 10 mai 1997, cand fanii „cainilor” au incendiat peluza din Ghencea. Daca stelistii au sarbatorit pe 7 mai implinirea a 34 de ani de la cel mai mare eveniment fotbalistic din Romania, castigarea Cupei Campionilor…