- Inspectorii Antifrauda aflati in control la compania de petrol si gaze OMV Petrom au stabilit o suma suplimentara de plata de 581,7 milioane lei (117,5 milioane euro la curs actual), rezultata din verificarile vizand obligatiile declarate in contul contributiei la Fondul de Tranzitie Energetica, potrivit…

- Inspectorii Antifrauda aflați in control la compania de petrol și gaze OMV Petrom au stabilit o suma suplimentara de plata de 581,7 milioane lei (117,5 milioane euro), rezultata din verificarile privind obligațiile declarate in contul contribuției la Fondul de Tranziție Energetica. Aceasta suma suplimentara…

- Aceasta suma suplimentara stabilita de catre Antifrauda vine in contextul unui control prelungit derulat de catre ANAF la OMV Petrom, pentru strangerea de informatii referitoare la taxa de solidaritate introdusa in sectorul energetic in baza unui regulament european, taxa despre care compania a transmis…

- Deși OMV a declarat deja ca nu va plati in Romania aceasta taxa, Ministerul de Finanțe inca nu a aflat ce trebuie sa faca, cu toate ca decizia UE este data din toamna anului trecut. Așa ca, ministerul va cere lamuriri oficiale de la Comisia Europeana. Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari…

- Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor…