- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a prefațat duelul cu Gaz Metan de sambata, din etapa a 5-a a Ligii 1. "Regele" va reveni pe banca fostei campioane, dupa ce in ultimele 2 meciuri a fost suspendat. "Intalnim o echipa in forma, care a aratat in primele etape ca este bine organizata, marcheaza…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a obtinut doua succese in partidele amicale disputate la sfarsitul saptamanii trecute, ramanand neinvinsa in aceasta perioada de pregatire.Revenita la Constanta dupa un cantonament de doua saptamani in Slovenia, formatia antrenata de Zvonko Sundovski…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat meciul amical jucat astazi pe teren propriu cu Dunarea Calarasi, ambele echipe jucand in Liga Nationala.Formatia constanteana s a impus cu 36 31 15 15 , spectatorii prezenti la meci avand ocazia sa urmareasca la lucru lotul pentru sezonul…

- Revenita din cantonanentul din Slovenia, echipa masculina HC Dobrogea Sud continua pregatirea la Constanta, iar astazi sustine un nou meci amical, de la ora 18.30, in Sala Sporturilor, cu Dunarea Calarasi.Inaintea partidei, vor fi prezentate cele patru achizitii in vederea noului sezon, portarul Viacheslav…

- FCSB nu a obtinut titlul in Liga 1 Betano din 2015, in ultimele trei editii Astra, Viitorul si CFR castigand laurii de campioana. Acum, presedintele de imagine al clubului, Helmuth Duckadam, spune ca s-a schimbat politica de trasnferuri si ros-albastrii au sansa de a triumfa in...

- Lotul formatiei de handbal HC Dobrogea Sud s-a reunit ieri in vederea inceperii pregatirilor pentru viitorul sezon competitional. Handbaliștii pregatiți de Zvonko Sundovski și Marko Isakovici s-au reunit la Sala Sporturilor din Constanța, iar la primul antrenament au participat și cele patru achiziții:…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a pus astazi capat vacantei si a demarat pregatirea pentru sezonul 2018 2019.Handbalistii pregatiti de Zvonko Sundovski si Marko Isakovici s au reunit la Sala Sporturilor din Constanta, iar la primul antrenament au participat si cele patru achizitii: portarul…

- FC Petrolul a inceput campania de achiziții și a adus unul dintre cei mai in forma fotbaliști din returul Ligii a 2-a din sezonul trecut. "Lupii" l-au convins pe Claudiu Herea (28 de ani) sa semneze un contract pe doi ani. Fratele mai mic al lui Ovidiu a evoluat in a doua parte a sezonului trecut la…