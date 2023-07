Harta fondurilor CNAS pentru analize medicale gratuite: Unde poți să-ți faci programare dacă ești asigurat la sănătate Harta fondurilor CNAS pentru analize medicale gratuite: Unde poți sa-ți faci programare daca ești asigurat la sanatate O companie din Sibiu a dezvoltat o platforma online prin care fiecare asigurat la sanatate poate verifica ce laboratoare de analize medicale și imagistica au fonduri pentru serviciile medicale asigurate de stat. Practic platforma faciliteaza accesul la informațiile publice referitor la fondurile disponibile pentru analize de laborator și investigații medicale paraclinice gratuite, publicate prin raportarile […] Citește Harta fondurilor CNAS pentru analize medicale gratuite:… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile insarcinate beneficiaza, de la 1 iulie 2023, atat de serviciile medicale decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana la data respectiva, cat si de servicii noi, in conformitate cu noul Contract-cadru, iar la laboratoarele din ambulatoriu gravidele pot efectua analize medicale…

- Servicii medicale GRATUITE pentru romanii neasigurați, de la 1 iulie: Lista gratuitaților din pachetul minimal Noile analize decontate pentru romanii asigurați au intrat in vigoare de la 1 iulie. Dar și romanii neasigurați beneficiaza de la 1 iulie de servicii medicale decontate. Citește și: Mai multe…

- Statul asigura servicii medicale de baza gratuite si pentru persoanele care nu au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Este vorba de un „pachet minimal” de consultații, examinari, monitorizari, vaccinari și internari.

- Șase cabinete medicale mobile dotate cu echipamente performante vor ajunge in 14 județe din Romania și vor asigura consultații medicale direct in comunitate, oferind astfel șansa de a depista la timp afecțiuni care pun viața in pericol.

- Romanii vor beneficia de o paleta larga de analize și proceduri medicale, pe diverse domenii de asistența medicala, dupa ce Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a incheiat un nou acord-cadru.

- De la 1 iulie va intra in vigoare noul contract-cadru din Sanatate care stabilește ca romanii vor beneficia anual de consultațiile de prevenție la medicul de familie, iar aceștia vor putea recomanda o paleta mai larga de investigații paraclinice de care pot beneficia gratuit asigurații. De asemenea,…

- Ziua Naționala a Supraviețuitorilor de Cancer, declarata oficial pe 4 iunie, aduce in atenția autoritaților masuri de sprijin pentru cei care sufera de aceasta boala. Recent, Casa Naționala a Sigurarilor de Sanatate a adoptat un pachet nou de servicii gratuite, valabile de la 1 iulie. Printre acestea…

- La sfarșitul lunii mai, Guvernul a aprobat noul Contract-cadru care va intra in vigoare de la 1 iulie 2023 și care va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Astfel, in asistența medicala…