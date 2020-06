Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au intervenit, joi seara, pentru alungarea mai multor ursi care au venit in localitatile Voslabeni si Baile Tusnad, prezenta lor fiind anuntata de localnici la numarul de urgenta 112. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita,…

- Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, primul apel a venit de la o femeie care anunta ca in comuna Voslabeni un urs si-a facut aparitia langa casele de pe strada Mihai Eminescu. Chiar daca locuitorii au incercat sa-l indeparteze, lucru pe care jandarmii…

- Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, primul apel a anuntat ca un tren ar fi lovit doi pui de urs in gara CFR din Baile Tusnad, dar la momentul sosirii patrulei de jandarmerie, acestia nu au fost gasiti acolo. In zona era prezenta, insa, o ursoaica…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, marti seara, pentru indepartarea mai multor ursi din statiunea Baile Tusnad, prezenta acestora fiind semnalata prin numarul de urgenta 112. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, primul apel a anuntat ca un tren ar fi lovit…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in minivacanta de Rusalii, in cinci situatii pentru indepartarea ursilor din zonele locuite, prezenta animalelor fiind semnalata la numarul de urgenta 112. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, o femeie a sunat, sambata, pentru…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru indepartarea unor ursi din statiunea Baile Tusnad si din localitatea Voslabeni, prezenta animalelor in zonele locuite fiind anuntata la numarul de urgenta 112. Biroul de presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, in noaptea de sambata spre duminica, la Voslabeni, pentru indepartarea unui urs care a intrat in curtea unei femei si i-a omorat mai multe gaini. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita a informat ca in zona a fost directionata…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, azi noapte, pentru alungarea unor ursi care si-au facut aparitia in zona municipiului Gheorgheni si in statiunea Baile Tusnad, prezenta carnivorelor fiind semnalata la numarul de urgenta 112. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita a informat…