Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de persoane au fost ranite in Liban in ciocnirile produse sambata seara intre manifestanti si fortele de ordine la Beirut, in cea mai violenta zi dupa inceperea miscarii de contestare, potrivit unui nou bilant al fortelor de interventie, informeaza duminica AFP, citata de Agerpres. Protestatarii…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri, intr-un bloc din localitatea Berca, judetul Buzau, aproximativ 20 de locatari fiind evacuati de jandarmi. Ulterior, jandarmii au identificat un tanar de 23 de ani despre care ceilalti locatari sustin ca ar fi provocat incendiul, el fiind predat politistilor pentru cercetari.

- Tragedie aviatica vineri dimineața in Kazahstan! Cel puțin 14 persoane au fost ucise dupa ce avion Bek Air cu 98 de persoane s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Almaty direct peste o cladire cu doua etaje. Alte cel puțin 60 de persoane, inclusiv copii, au fost transportați…

- Cinci persoane au murit și alte 20 sunt ranite dupa erupția unui vulcan turistic în White Island, în nordul Noii Zeelande, a anunțat poliția, citata de AFP."18 persoane sunt internate, unele au arsuri grave", declarat comisarul adjunct John Tims, care a menționat ca nu…

- Doar in acest an, pana in iunie, 41 de teroristi condamnati au fost pusi in libertate, plus 12 suspecti care erau in detentie fara a primi inca un verdict, a precizat Ministerul britanic al Internelor (Home Office). In total, in perioada iunie 2012 - iunie 2019 au fost eliberati din inchisoare…

- Aproximativ 250 de persoane cu steaguri tricolore si costume nationale au participat, sambata, la ''Marsul Recunostintei'', organizat la Cluj-Napoca pentru marcarea a 100 de ani de administratie romaneasca. " 'Marsul Recunostintei' a fost organizat cu ocazia aniversarii a 100…

- Coperta revistei Vogue este dedicata pentru prima data unei persoane transgender care ține de cultura ”muxe”, din Mexic, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Edițiile din Mexic și Marea Britanie ale celebrei reviste Vogue sunt dedicate in luna decembrie Estrellei Vazquez, o reprezentanta a culturi…

- SE SCHIMBA LUMINA IN GHEORGHENI, CU FONDURI EUROPENE REGIO Azi, 14.11.2019, s-a alocat o noua finanțare nerambursabila pentru municipiul Gheorgheni, Harghita. Contractul de finanțare a fost semnat de catre domnul Nagy Zoltan, primarul municipiului Gheorgheni și domnul Simion Crețu, director general…