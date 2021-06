Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCM Gloria Buzau s-a calificat pentru al doilea an consecutiv in cupele europene. Sportivele au fost premiate simbolic, joi, de catre Primarie. Handbalistele au fost așteptate de la București in fața Primariei Buzau de conducatorii clubului in frunte cu conducerea Primariei…

- Handbalistele de la Gloria Buzau și-au intarit locul care asigura participarea in cupele europene. Echipa a obținut inca doua victorii consecutive in weekend, in campionatul Ligii Florilor.Elevele lui Ovidiu Mihaila au caștigat, sambata, in fața Rapid-ului, cu 26 – 23, dupa ce la pauza a fost 13 – 9…

- Inca o reușita a handbalistelor de la Gloria Buzau, in Liga Florilor.De aceasta data, elevele antrenate de Ovidiu Mihaila au caștigat, ieri, in fața echipei Rapid.Handbalistele de la Gloria au reușit victoria, dupa ce au intors scorul, la pauza fiind 13-9 pentru rapidiste.Jucatoarele noastre s-au impus…

- Handbalistele din Mioveni vor avea parte de doua meciuri grele in etapele 20 și 21 ale Ligii Florilor, la Turda și la Cluj Napoca, impotriva unor echipe de elita din handbalul romanesc, SCM Rm. Valcea și SCM Gloria Buzau. Citește și Saga reabilitarii Pietei Primariei continua. Dupa inaugurare, inca…

- Meciul dintre Gloria Buzau și Magura Cisnadie (20-22) era sa se incheie cu o repriza de box intre antrenorii celor doua echipe, Ovidiu Mihaila, respectiv Alexandru Weber. Cei doi au fost desparțiți de oficiali și jucatoare. Tensiune maxima la disputa dintre Gloria Buzau și Magura Cisnadie, in etapa…

- Handbalistele din Mioveni incheie in forța turul Campionatului Național de Handbal Feminin, Liga Florilor. In etapa XV-a vor juca cu CSM București care este lider in Liga Florilor, cu 37 de puncte, urmata de Minaur Baia Mare cu 34 puncte și de SCM Rm. Valcea cu 33 puncte. Citește și Situația epidemiologica…

- Echipa buzoiana de handbal feminin a adus victoria in duelul Gloriilor, din campionatul Ligii Florilor. Elevele antrenate de Ovidiu Mihaaila și Romeo Ilie au invins cu 23 la 22 pe Gloria Bistrița. Gloria Buzau a condus la pauza cu 11-9. Cu victoria de azi, Gloria Buzau și consolideaza poziția a 4-a…

- Miercuri și joi, in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare se vor disputa jocurile etapei a 13-a din Liga Florilor MOL. CS Minaur va intalni in aceasta runda pe Gloria Buzau, echipa aflata pe poziția a patra, la trei puncte in spatele gruparii baimarene, așadar vom avea un derby pentru podiumul…