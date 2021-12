Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul etapei a XI-a a seriei I a Diviziei A de handbal masculin, CSU II din Suceava va evolua, sambata, pe terenul gruparii CSM II Vaslui. Avand in vedere programul echipelor de seniori, se pare ca va fi o confruntare a tinerilor celor doua grupari. Elevii antrenorului Vasile Boca au scapat printre…

- CSU din Suceava a scapat printre degete un rezultat bun in meciul din etapa a XI-a a Ligii Zimbrilor, meci disputat pe terenul gruparii Steaua București. Elevii profesorului Petru Ghervan ar fi putut scoate cel puțin un punct daca se concentrau in momentele cheie al jocului. Sucevenii au evoluat cu…

- Prima etapa a returului seriei A a Diviziei A de handbal masculin a adus in sala ”Ion Creanga”, la finele saptamanii trecute, gruparea Pietricica Piatra Neamț. Așa cum era de așteptat, avand in vedere faptul ca fața in fața s-au aflat ocupanta locului III in clasament, formația gazda și ”lanterna roșie”,…

- Echipele de handbal masculin juniori ale CSU din Suceava sunt lidere in campionat, in seriile lor, dupa prima parte a campionatului. Interesant este faptul ca formațiile de juniori I, II și III sucevene nu au cunoscut infrangerea. In seria A a Campionatului juniorilor I, echipa pregatita de Vasile Boca…

- CSA Steaua Bucuresti a castigat la limita derby-ul local cu CSM Bucuresti, cu 29-28 (12-14), luni, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres. In min. 50, CSMB conducea cu 23-20, dar a primit cinci goluri la rand si Steaua a obtinut a…

- Așa dupa cum se anticipa, partida dintre CSU din Suceava și ultima clasata din Liga Zimbrilor, CSM Alexandria, a fost una extrem de disputata. Gazdele doreau refacerea moralului dupa eșecurile cu CSM Vaslui și HC Buzau, oaspeții incercau sa sparga gheața acolo unde au crezut ca este mai subțire. Prima…

- Runda a V-a a seriei a programat pentru CSU II din Suceava deplasarea pe terenul formației Poli Iași. Fara liderul Daniel Stanciuc sau alți jucatori de la echipa de Liga Naționala, gruparea pregatita de Vasile Boca s-a impus cu 35-26. Prima repriza a fost una echilibrata și s-a incheiat cu avantajul…

- In cadrul rundei a V-a a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava va evolua in capitala contra gruparii CSM București. Meciul va avea loc maine de la ora 15.00. Ambele formații au aceeași linie de clasament avand doua victorii și doua infrangeri in primele patru etape de campionat. Și moralul celor doua grupari…