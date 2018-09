Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana Romaniei SCM Craiova a trecut la pas de campioana Serbiei, ZORK Jagodina, dar partida decisiva pentru intrarea intre primele 16 echipe ale Europei se joaca maine. SCM Craiova nu a avut emoții in primul meci din preliminariile Ligii Campionilor, grupa 1. La Koprivnica (Croația), oltencele…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impus astazi, cu scorul de 31-18 (19-10), in confruntarea cu formația sarba Jagodina, din semifinalele grupei B de calificare in grupele Ligii Campionilor. Turneul se desfașoara la Koprivnica, in Croația. SCM va intalni ...

- SCM Craiova s-a calificat in finala turneului preliminar de calificare in grupele Ligii Campionilor de la Koprivnica (Croatia), dupa ce a invins ZORK Jagodina (Serbia) cu 31-18 (19-10). Echipa antrenata de Bogdan Burcea va juca, asadar, duminica, de la ora 19:00, pentru un loc in Top 16...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va pleca astazi spre Koprivnica, localitatea croata unde va avea loc turneul de calificare in grupele Ligii Campionilor. Craiova, Jagodina (Serbia), Podravka (Croația) și Muratpasa (Turcia) vor lupta in weekend pentru locul calificant in ...

- SCM Craiova, detinatoarea Cupei EHF, vrea sa produca surpriza in weekend si sa se califice in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, in turneul preliminar de la Koprivnica (Croatia). ''Ne asteapta un turneu foarte greu. Intalnim echipe foarte puternice si sper sa mai facem…

- Internationala croata Andrea Seric a ajuns, luni, la un acord cu SCM Craiova si va evolua pentru echipa de handbal feminin pentru urmatoarele doua sezoane, a anuntat vicecampioana Romaniei pe site-ul sau oficial. Seric, care va implini 33 de ani pe 3 august, s-a nascut la Split, are 1,84…

- Antrenorul echipei de handbal feminin SCM Craiova, Bogdan Burcea, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti a partidelor din turul preliminar al Ligii Campionilor, ca formatia sa trebuie sa se pregateasca foarte bine pentru a reusi calificarea in premiera in grupele acestei competitii. "Scoala sarbeasca…

- SCM Craiova, caștigatoarea Cupei EHF, are de trecut doua meciuri pentru a ajunge intre primele 16 echipe ale Europei. Azi a avut loc la Viena tragerea la sorți a grupelor preliminare in Liga Campionilor, la feminin. Vicecampioana Romaniei, SCM Craiova, a fost și ea in urne, oltencele nimerind in grupa…