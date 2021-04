Stiri pe aceeasi tema

- Secția de lupte a CSM Bacau iși confirma, o data in plus, valoarea. Dupa rezultatele foarte bune obținute in perioada 2017-2020 la toate nivelurile de varsta (inclusiv o medalie la Mondialele de Veterani), luptatorii de greco-romane ai „CSMeilor” urca pe podium și in 2021. Și o fac obținand patru medalii…

- Școala de lupte a Bacaului da ora exacta și in 2021. Prima competiție notabila a anului, Cupa Romaniei pentru juniori a fost dominata cu autoritate de luptatorii bacauani. Aceștia s-au intors weekend-ul trecut, de la Putna, cu șapte medalii, dintre care cinci de aur. La greco-romane, unde parteneriatul…

- Rezultate de excepție pentru halterele bacauane la Campionatele Europene de Seniori de la Moscova. Deși nu sunt inca senioare, Cosmina Pana (CSM Bacau) și Mihaela Valentina Cambei (CSM Onești) au urcat pe podiumul Europenelor din Rusia, totalizand trei medalii, adica jumatate din cele caștigate de delegația…

- Noua medalii la lupte greco-romane: acesta este bilanțul naționalei Romaniei pregatita de Petre Carare (lot seniori Campulung Muscel) și Mircea Constantin (CNOPJ Bacau), la turneul international „Petko Sirakov- Ivan Iliev” Under 23 derulat saptamana trecuta, in Bulgaria. Din cele noua medalii, mai mult…

- 2021 a inceput furtunos pentru secția de atletism a CSM Onești. Dupa succesele și recordurile stabilite la competițiile interne, in frunte cu Campionatul Național de Seniori și Tineri, au venit și primele confirmari ale anului la nivel internațional. Panglica a fost taiata de juniorul de 17 ani (va…

- Peste 200 de case construite pe dealul Rotunda din comuna Gura Vaii sunt scoase la licitație de administrația locala la prețuri infime, cuprinse intre 270 și 1.250 de euro, informeaza www. unupetrotus.ro. Casele au fost construite in perioada 2005-2006 pentru a-i stramuta pe locuitorii afectați de inundații.…

- Am zile colorate, pe care le iubesc, pentru ca totul imi merge bine, altele sunt intr-un griu alburiu, au ceva cetos, nelamurit, nu-mi promit nimic, iar de cele negre nu vreau sa-mi amintesc. Si am zile cand ma trezesc cu o melodie in cap, dansez pe ritmurile ei si plec la treaba cu o stare […] Articolul…