- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au dispus, marti, inchiderea Halelor Centrale Obor din Bucuresti pentru nereguli majore, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

- Halele Centrale Obor din Bucuresti, inchise de ANPC pentru nereguli majore. Au fost controlati 26 operatorii economici.S au aplicat amenzi in valoare de 365.000 lei si doua avertismente.Oamenii care venisera in piata la cumparaturi au vazut, odata cu comisarii ANPC, mizeria din galantare. Mai multe…

- Imagini cu un impact emotional puternic au fost surprinse in județul Timiș, in localitatea Variaș, acolo unde o vaca a fost legata cu o franghie scurta și tarata de un tractor. Vinovat pentru aceste scene de groaza este un barbat de 48 de ani, care s-a aratat nepasator la chinul trait de animal din…

- Comisarii de la Protecția Cosumatorilor a sancționat un mare retailer dupa ce in interiorul unui magazin din Timișoara au gasit oferte false de Black Friday, mizerie și alimente ținute in condiții improprii. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a controlat vineri ofertele…

- Iresponsabilitate totala. O tanara a fost surprinsa in trafic in timp ce iese pe geamul unui automobil, in mers, punandu-și viața in pericol. Cazul a avut loc in noaptea de 5 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din centrul Capitalei.

- ITM Alba: O persoana gasita la munca, fara forme legale de angajare. Amenzi de 22.000 de lei și 20 avertismente dupa controale Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 22.000 de lei și 20 avertismente dupa controale la firme din județ, saptamana trecuta. Au identificat și o persoana care era la munca fara…