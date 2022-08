Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi jucatori au semnat contracte cu FC Brasov. Este vorba despre experimentatul fundas central croat, cu cetațenie germana, Igor Jovanovic, de 33 de ani. Acesta are multe meciuri in primele ligi din Finlanda, Israel, Grecia, Coreea de Sud, Lituania si Romania. In tara noastra a mai evoluat la Sepsi…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atentia asupra unor noi tentative de phishing, sub forma mesaje false, sosite pe mail, prin care abonatii unor servicii - precum Netflix - sunt atentionati sa-si valideze detaliile de card pentru a pastra abonamentul la serviciul respectiv.

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, comenteaza mesajele transmise la Chișinau de catre procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi. Potrivit lui Alexandru Tanase, vizita oficialului european reprezinta un semnal de susținere a Republicii Moldova in contextul obținerii statutului…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, comenteaza mesajele transmise la Chișinau de catre procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi. Potrivit lui Alexandru Tanase, vizita oficialului european reprezinta un semnal de susținere a Republicii Moldova in contextul obținerii statutului…

- La doua ore dupa miezul zilei de azi se vor face 24 de ore de la atacul virtual și masiv cu bombe asupra Republicii Moldova, iar autoritațile inca nu au un raspuns la intrebarea care și-o pune fiecare dintre noi: cine l-a declanșat și cum se numește persoana ori țara interesata sa tulbure apele intre…

- Dupa anunțul de joi seara cum ca Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țari candidate la aderarea la UE, decizie „istorica” luata in unanimitate de liderii UE, Igor Dodon a lansat acuzații la adresa Maiei Sandu, președintele Moldovei. „De ce nu ne publica, nu ne da noua, cetațenilor, care…

- Hackerii ruși au efectuat atacuri cibernetice multiple in tari aliate cu Ucraina, de la invazia declansata de Moscova, potrivit unui raport publicat miercuri de Microsoft, transmite Reuters. ”Aspectele cibernetice ale razboiului actual se extind cu mult dincolo de Ucraina si reflecta natura unica a…

- Mulțumesc poporului Republicii Moldova, locuitorilor orașului Chișinau pentru primirea calduroasa. Este mesajul postat in limba romana de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, dupa ce miercuri a vizitat țara noastra.