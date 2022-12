Hackerii chinezi au furat zeci de milioane de dolari din fondurile de ajutor pentru COVID din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Secret Service a refuzat sa ofere detalii suplimentare, dar a confirmat un articol al NBC News care spune ca echipa chineza de hacking care ar fi responsabila este cunoscuta in comunitatea de cercetare in domeniul securitatii ca APT41 sau Winnti. Potrivit expertilor, APT41 este un grup prolific de criminali…

- Washingtonul a aprobat vanzarea a peste 80 de rachete de precizie Finlandei pentru un total de 323 de milioane de dolari, a anuntat luni Departamentul de Stat, in contextul in care aceasta tara traditional nealiniata se pregateste sa adere la NATO, scrie AFP. Guvernul finlandez doreste sa achizitioneze…

- Un site folosit de escroci pentru a fura sume masive si a obtine acces la conturi bancare a fost inchis in urma unei operatiuni internationale, au anuntat joi Scotland Yard si Europol. Prejudiciul total pe plan global depaseste 100 de milioane de lire sterline (115 milioane de euro), a precizat Europol,…

- Persoane inarmate necunoscute au furat saci ce conțineau 4 milioane de dolari pe Aeroportul Internațional Domodedovo din Moscova, relateaza TASS. „Pe aeroportul Domodedovo, persoane neidentificate inarmate cu mitraliere s-au deplasat pana la una dintre ieșiri, unde au sustras saci care conțineau numerar…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca trei milioane de doze de vaccin pentru noile variante COVID vor ajunge in Romania in luna noiembrie, precizand ca a negociat o reducere a cantitatii de vaccin care fusese contractata pentru 2022 si pentru 2023. Alexandru Rafila a fost intrebat, marti,…

- Un barbat inarmat a luat marti ostatici 12 oameni intr-o banca din centrul Georgiei, cerand sa primeasca o importanta suma de bani, au anuntat autoritatile acestei tari din Caucaz, informeaza AP, citata de Agerpres. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne georgian, suspectul s-a baricadat intr-o agentie…

- Fosta judecatoare Camelia Bogdan a primit 310.000 de dolari cu titlu de „ajutor financiar” de la Fundația Rațiu, in 2021, potrivit ultimei sale declarații de avere. Președintele Fundației Rațiu este Nicolae Rațiu, un om de afaceri cu mari interese in Romania, iar la momentul in care a primit banii Camelia…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate, marti, de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…