- Reprezentanții Sindicatului Național al Farmaciștilor anunța ca angajații acestui sector din toata țara vor participa la un protest organizat maine in fața sediului Guvernului, informeaza Rador Radio Romania.Aceștia solicita, printre altele, decontarea la termen de catre CNAS a medicamentelor eliberate…

- Presedintele Comisiei Electorale din Panama considera ca nu este posibila organizarea unui referendum in acest moment, informeaza Rador Radio Romania.Presedintele Comisiei Electorale din Panama a declarat ca nu este posibila organizarea unui referendum propus de presedintele Laurentino Cortizo pe…

- Astazi au loc alegeri parlamentare in Polonia, ale caror rezultate pot determina cursul viitor al țarii in cadrul UE și in sprijinirea Ucrainei. Secțiile de votare din Polonia s-au deschis la ora 8 a.m. și vor ramine deschise pana la ora 22:00. Polonezii aleg 460 de deputați și 100 de senatori pentru…

- Guyana l-a convocat pe ambasadorul venezuelean in urma unei masuri decise de tara acestuia de a organiza un referendum asupra statutului regiunii bogate in petrol Essequibo, regiune disputata, informeaza Rador.Tensiunile referitoare la regiune au escaladat brusc saptamana trecuta, dupa ce Guyana…

- 20 septembrie 2023 Comunicat de presaParticiparea Romaniei la pledoariile orale in fata Curtii Internationale de Justitie in cazul Acuzatii de genocid in temeiul Conventiei privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid Ucraina contra Federatia Rusa Romania participa miercuri, 20 septembrie, la…

- Kievul a cerut marti Curtii Internationale de Justitie (CIJ) sa oblige Moscova sa-i plateasca „reparatii”, acuzand Rusia ca duce un „razboi imperialist”, ca „vrea sa stearga de pe harta” Ucraina si ca arata „dispret” fata de dreptul international, relateaza Agerpres și Hotnews . Marți, 19 septembrie,…

