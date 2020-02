Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea lua in discutie in sedinta de miercuri un document referitor la achizitia a 49 de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, echipamente care ar urma sa intre in dotarea Politiei de Frontiera. Este vorba de o nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac au gasit, marți dimineața, 21 de cetațeni din Irak, Siria și Egipt care incercau sa iasa ilegal din țara ascunși intr-un TIR, printre piese auto. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, TIR-ul condus de un cetațean turc de 45 de ani a fost verificat la…

- Conform primelor informatii, la data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 15, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca au fost sesizati despre faptul ca, pe raza Cartierului Buna Ziua, din Cluj-Napoca, un participant la trafic conduce haotic. Au fost anuntate toate echipajele…

- Nu mai puțin de 230 de mașini furate sau cautate de autoritati din tara si din strainatate au fost descoperite la frontiera, in intervalul ianuarie-noiembrie 2019, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera...

- Competențele de asigurare a securitații aeronautice vor reveni Poliției de Frontiera, dupa ce Parlamentul a adoptat, in ședința de astazi, legea privind securitatea aeronautica, reexaminata la inițiativa șefului statului.

- Un adolescent de 16 ani, din judetul Galati, s-a ales cu dosar penal, dupa ce, aflat la volanul unei masini furate, a produs un accident rutier pe DN 25, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Gabriela Costin, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, minorul…