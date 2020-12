Guvernul vrea o revoluție în telemuncă. Se va introduce semnătura electronică pentru încheierea contractului individual de muncă Guvernul va discuta in ședința de vineri un proiect de OUG privind folosirea semnaturii electronice pentru contractele de munca. Actul normativ reglementeaza posibilitatea ca parțile sa utilizeze la incheierea contractului individual de munca/actului adițional la contract semnatura electronica calificata. In prezent, Legea 53/2003 privind Codul muncii prevede obligativitatea incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitații de catre salariat. Obligația de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

