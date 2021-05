Guvernul va acorda 52 de zile de concediu plătit pentru unii bugetari, plus învoiri și concediu de studii, pe lângă sărbătorile legale Guvernul pregatește un act normativ care ofera unor bugetari posibilitatea de a avea concediu platit de pana la 52 de zile (doua luni de zile) pe an, in afara sarbatorilor legale. La cele 52 de zile de concediu platit se pot adauga și alte invoiri platite de pana la 10 zile, precum și alte 30 de zile platite de concediu pentru studii. Potrivit unui proiect de Hotarare (document) aflat pe masa Guvernului, polițiștii de penitenciare vor avea dreptul in fiecare an calendaristic la: 1. Concediu de odihna platit, a carui durata se stabilește in raport cu vechimea cumulata, dupa cum… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

