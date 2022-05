Guvernul spaniol va investi peste 12 miliarde de euro în industria semiconductorilor Guvernul spaniol a aprobat marti un plan care prevede investitii de 12,25 miliarde de euro pentru dezvoltarea industriei microcipurilor si semiconductorilor pana in 2027, din care 9,3 miliarde de euro pentru constructia de fabrici, informeaza Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

