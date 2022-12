Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul minoritar dreapta al premierului Eduard Heger, a fost demis joi in urma unei motiuni de cenzura initiate de formatiunea SaS (Libertate si Solidaritate), un fost partener al coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres . Slovacia trece printr-o criza politica…

- Guvernul minoritar slovac, condus de premierul de dreapta Eduard Heger (foto), a fost demis joi in urma unei motiuni de cenzura initiate de formatiunea SaS (Libertate si Solidaritate), un fost partener al coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile AFP si EFE, informeaza Agerpres. Fii la…

- Guvernul minoritar slovac, condus de premierul de dreapta Eduard Heger, a fost demis joi in urma unei motiuni de cenzura initiate de formatiunea SaS (Libertate si Solidaritate), un fost partener al coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile AFP si EFE.

- S-a dat liber la angajari la stat, desi acestea erau suspendate pana la finalul anului. Executivul a decis sa aprobe trei memorandumuri de la instituții diferite pentru a permite noi angajari prin concurs. In iunie, Guvernul a decis printr-o ordonanta de urgenta ca pana la 31 decembrie 2022 se suspenda…

- In ședința de marți, 25 octombrie 2022, Executivul de la București a aprobat alocarea unui sprijin pentru punerea in siguranta a barajului Taul Mare din Alba, in urma incidentului din 1 octombrie, care a impus, printre altele, evacuarea preventiva a locuitorilor din Rosia Montana. Executivul anunta…

- Executivul a aprobat in sedinta de astazi nota de fundamentare privind achizitia de catre Ministerul Transporturilor a 20 de trenuri electrice pentru calatori. Suma necesara implementarii proiectului este de 184.000.

- Fostul premier Ludovic Orban a anunțat ca va da in judecata Guvernul. Președintele Forța Dreptei susține ca Executivul incalca dreptul la vot al cetațenilor din zeci de localitați in care nu mai exista primar in funcție.Ludovic Orban precizeaza ca actualul Guvern ar fi trebuit sa organizeze alegeri…

- Executivul conservator a plafonat prețul angro la gaze și electricitate pentru companii. Toți utilizatorii de energie non-casnici, inclusiv organizații caritabile și instituții publice, precum școlile și spitalele, vor cumpara curent cu 211 lire pentru Megawatt-ora și gaz cu 75 de