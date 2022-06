Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat ca Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezerva al Guvernului. „Tot astazi, la sedinta de Guvern, am luat decizia de a recunoaste performanta sportivului nostru David Popovici si, in felul…

- David Popovici a obtinut aurul la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, atat in proba de 100 de metri liber, cat si in cea de 200 de metri liber.Conform normelor in vigoare, Ministerul Sportului ii va acorda cite 56.000 de lei pentru fiecare medalie, ceea ce inseamna 112.000 lei,…