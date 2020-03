Stiri pe aceeasi tema

- Intesa Sanpaolo SpA este pregatita sa doneze Italiei pana la 100 de milioane de euro pentru a rezolva dificultatile provocate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si sa acorde credite de pana la cinci miliarde de euro companiilor afectate de epidemie, a afirmat sambata Carlo Messina, directorul…

- Numarul persoanelor spitalizate este de 1.346, dintre care 295 se afla la terapie intensiva. Majoritatea cazurilor de infectare, respectiv 1.497, sunt in regiunea Lombardia, a doua cea mai afectata regiune a Italiei fiind Emilia-Romagna. Precedentul bilant, anuntat marti de Protectia Civila italiana,…

- Conferedatia italiana a Cultivatorilor (Coldiretti) a denuntat, marti, decizia autoritatilor din Romania de a plasa in carantina romanii reveniti din nordul Italiei, catalogand masura drept "unilaterala", "antieuropeana" si "antiitaliana".Asociatia Coldiretti a criticat decizia autoritatilor…

- Guvernul italian a trimis armata in asa-numita ''zona rosie'' din nordul tarii, ce cuprinde 11 localitati din regiunile Lombardia si Veneto afectate de epidemia de coronavirus, informeaza marti agentia EFE.Corpul Carabinierilor din Codogno, comuna unde locuieste ''pacientul zero'' - un…

- In Italia, sapte persoane au murit din cauza coronavirusului, iar 229 sunt infectate cu virusul ucigas. Ultima persoana decedata este un barbat in varsta de 62 de ani, care avea probleme de sanatate. In nordul Italiei sunt 11 localitati aflate in carantina, la intrarea si la iesirea din aceste zone…

- Maramuresenii care au ajuns in ulimile zile in tara din zonele din Italia afectate de coronavirus, au fost plasati in carantina a domiciliu de catre autoritatile maramuresene. Printre cei aproape 100 se afla sapte elevi si doi profesori de la Colegiul National „Mihai Eminescu” din Baia Mare. Elevii…

- Spaima in randul persoanelor care locuiesc in nordul Italiei, in zonele aflate in carantina din cauza coronavirus. O romanca in varsta de 31 de ani, din județul Hunedoara, stabilita in Italia impreuna cu familia, ne-a trimis mai multe fotografii in care se pot observa cum rafturile magazinelor au fost…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…