Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a respins joi cererea premierului scotian Nicola Sturgeon privind organizarea unui nou referendum de independenta, afirmand ca acest scenariu ar submina rezultatul primului referendum, desfasurat in urma cu cinci ani, transmite Reuters. Premierul scotian Nicola Sturgeon…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a anuntat marti ca la sfarsitul acestei saptamani va cere oficial Londrei sa permita desfasurarea unui nou referendum privind independenta Scotiei, dupa ce Partidul Conservator al premierului Boris Johnson, care sustine realizarea Brexitului, a castigat alegerile…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a transmis vineri seara prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, ca se opune unui nou referendum privind independenta Scotiei, dar liderul de la Edinburgh a cerut respectarea dorintei scotienilor, anunța MEDIAFAX.Boris Johnson a sunat-o pe Nicola Sturgeon…

- Partidul Național Scoțian este al doilea caștigator al alegerilor din Marea Britanie, dupa Partidul Conservator, și asta inseamna ca perspectiva unui referendum pentru independența Scoției a devenit mai reala, in ciuda opoziției lui Boris Johnson. ”Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza…

- Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau în Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor în alegerile parlamentare desfasurate joi, a declarat vineri lidera executivului scotian Nicola Sturgeon, potrivit Reuters, preluata de…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…

- Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate joi, a declarat vineri lidera executivului scotian Nicola Sturgeon, potrivit Reuters. Sondajele de opinie indica…

- Boris Johnson spulbera speranțele scoțienilor privind independența. Reacția premierului de la Edinburgh Premierul britanic Boris Johnson a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei. De cealaltă parte, Partidul Laburist, cea mai mare forţă de opoziţie…