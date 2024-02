Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat luni ca va candida pentru un nou mandat in acest post, candidatura confirmata de formatiunea sa politica germana, Uniunea Crestin-Democrata (CDU).

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se pregateste sa-si anunte dorinta de a candida pentru un nou mandat, a anticipat marti un responsabil al partidului conservator german din care provine.

- Ursula von der Leyen iși va anunța cel mai probabil candidatura pentru un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene pe 19 februarie, la Berlin, potrivit informațiilor oferite de doua persoane familiarizate cu planurile politicianului german, scrie Politico. Conducerea partidului Uniunea Creștin-Democrata…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla sub o presiune in crestere pentru a declara daca intentioneaza sa candideze pentru un al doilea mandat in aceasta functie, ea fiind intrebata ''politicos'' despre planurile sale in timpul unui pranz cu ambasadorii statelor membre pe langa Uniunea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla sub o presiune in crestere pentru a declara daca intentioneaza sa candideze pentru un al doilea mandat in aceasta functie, ea fiind intrebata ”politicos” despre planurile sale in timpul unui pranz cu ambasadorii statelor membre pe langa Uniunea…

- Donald Trump i-a spus președintelui Comisiei Europene in 2020 ca SUA "nu vor veni niciodata in ajutor" daca Europa va fi atacata și a mai spus ca "NATO este moarta", a declarat un comisar european de rang inalt.

- „Este necesar sa spunem clar – toata țara – ce drum alegem pentru Moldova”, a declarat ea, duminica, potrivit Ziarului de Garda.Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din noiembrie 2024 și ca solicita Parlamentului organizarea unui referendum…

- Viitorul presedinte al Comisiei Europene va fi ales in conformitate cu rezultatul alegerilor europarlamentare, iar Partidul Popular European (PPE) va confirma candidatura Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat, a declarat vineri Antonio Tajani, vicepresedinte PPE și ministrul de externe al Italiei,…