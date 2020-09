Guvernul australian vrea sa oblige Google si Facebook sa plateasca pentru stirile utilizate Guvernul australian a lansat de curand un proiect de legislatie care ar obliga Google si Facebook sa plateasca taxe mass mediei pentru stirile pe care le preiau. Platformele digitale nu au fost incantate de idee si au raspuns agresiv, avertizand utilizatorii in legatura cu ce ar putea urma daca Facebook va elimina stirile de pe […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

