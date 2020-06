Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de marți prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Incepand de astazi, Romania intra in a doua stare de alerta. S-au adoptat noi masuri, care devin aplicabile dupa publicarea in Monitorul Oficial. Hotararea a fost adoptata in unanimitate in Comitetul National pentru Situatii…

- Executivul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Guvernul a prelungit starea de alerta cu 30 de zile. Decizia intra în vigoare de miercuri, 17 iunie, dar hotarârea merge în parlament pentru aprobare.…

- Guvernul a adoptat urmatoarele masuri: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. (2)…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, joi, hotararea prin care propune Guvernului masurile de relaxare care se aplica incepand din 15 iunie, printre acestea fiind si marirea la sase persoane a grupurilor pentru activitati recreative si sportive in aer liber, la 20 de persoane…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul…

- Noile masuri de relaxare se vor aplica de la 1 iunie si sunt incluse intr-un act normativ publicat in aceasta seara in Monitorul Oficial.Guvernul a preluat, printr-o hotarare, masurile aprobate joi seara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), transmite mediafax.ro .Redeschiderea teraselor,…

- Petrecerea cu sute de persoane care a avut loc sambata seara in Parcul Herastrau a fost comentata și de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Acesta a precizat ca masurile de relaxare din starea de alerta au fost aprobate și de catre agenții economici, iar cei care nu le vor respecta ar putea sa aiba parte…

- Cei care dețin terase sau sunt fani ai acestora trebuie sa stie ca dubla reglementare a starii de alerta i-ar putea împiedica sa faca bani sau sa se bucure de relaxare cel putin o saptamâna începând de luni, iar singurul care ar putea lua o decizie rapida este Guvernul, scrie…